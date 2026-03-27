“Tengo que sobrevivir”: Doctora que estuvo encerrada 3 meses reveló el error de su pareja y contó cómo escapó de su secuestro

El autor del secuestro y agresiones fue su pareja, a quien había conocido hace poco tiempo y que al principio de la relación se mostraba como un hombre culto, cordial y encantador.

Una doctora, dedicada a la psiquiatría y llamada Natalia Clavijo, estuvo tres meses encerrada en un dormitorio de su casa en la comuna de Las Condes.

El autor del secuestro y agresiones fue su pareja, a quien había conocido hace poco tiempo y que al principio de la relación se mostraba como un hombre culto, cordial y encantador.

La mujer afirmó que los maltratos comenzaron con cachetadas y empujones y ella no lo quiso dejar porque se sentía muy sola y con el autoestima muy baja, lo que fue aprovechado por el individuo.





Dramático testimonio de víctima de secuestro

“Desde diciembre a la fecha yo permanecí encerrada en un dormitorio prácticamente privada de alimentos y líquidos, hasta de ir al baño, tenía que hacer mi orina y mis fecas en la misma cama”, partió contando.

“Yo escapé el miércoles 25, cuando después de golpearme por horas, me puso dos cuchillos en el cuello y dijo que me iba a incendiar a mí y a mis perros, entonces pensé en mi hija de 12 años, yo tengo una hija fallecida y dije: ‘tengo que sobrevivir’ y justo tocaron el timbre”, agregó.

En la puerta de la casa estaba el sujeto que le vendía droga a su pareja, y en ese momento de distracción y cuando estaba la puerta abierta la mujer escapó.

“Aproveché esa instancia, ya que él me había desamarrado un rato antes y como la puerta estaba abierta, corrí y llegué hasta la 47° Comisaría de Carabineros, la cual está a una cuadra de mi casa“.

Ahí, la mujer contó lo sucedido y fue a constatar todas las lesiones que presentaba y el agresor fue detenido.