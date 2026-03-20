Temblor sacude a gran parte de la zona central: Reportan que fue percibido en Santiago

El movimiento telúrico se registró en Pichidangui, localidad ubicada a 5 kilómetros del límite de la región de Coquimbo con la de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó este viernes un temblor magnitud 4.7° en la Región de Coquimbo.

El movimiento telúrico ocurrió a 23.55 kilómetros de la localidad de Pichidangui, en la región de Coquimbo, exactamente a 5 kilómetros del límite con la región de Valparaíso.

Reportes de usuarios en redes sociales indican que fue percibido en gran parte de la zona central del país, incluidas las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

A continuación, revisa el detalle del sismo hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 20 en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.7°

Hora: 12:30

Epicentro: 23.55 km al oeste de Pichidangui

23.55 km al oeste de Pichidangui Profundidad: 68.28 km