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Temblor hoy 8 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este jueves 8 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 8 de octubre, en Chile

  • Magnitud: 4.7
  • Hora: 02:35 horas.
  • Epicentro: 49 km al noroeste de Calama, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 125 km.
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 00:52 horas.
  • Epicentro: 77 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 107 km.
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