Temblor hoy 8 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 8 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 8 de octubre, en Chile

Magnitud: 4.7

4.7 Hora: 02:35 horas.

02:35 horas. Epicentro : 49 km al noroeste de Calama, región de Antofagasta.

: 49 km al noroeste de Calama, región de Antofagasta. Profundidad: 125 km.