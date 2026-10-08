Temblor hoy 8 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este jueves 8 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, jueves 8 de octubre, en Chile
- Magnitud: 4.7
- Hora: 02:35 horas.
- Epicentro: 49 km al noroeste de Calama, región de Antofagasta.
- Profundidad: 125 km.
- Magnitud: 3.2
- Hora: 00:52 horas.
- Epicentro: 77 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.
- Profundidad: 107 km.