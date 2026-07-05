Temblor hoy 5 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 5 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 5 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 14:03 horas

14:03 horas Epicentro : 27 km al Suroeste de Mina Collahuasi, región de Coquimbo.

: 27 km al Suroeste de Mina Collahuasi, región de Coquimbo. Profundidad: 122 km

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora: 12:47 horas

12:47 horas Epicentro : 25 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo.

: 25 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo. Profundidad: 31 km

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora: 12:46 horas

12:46 horas Epicentro : 21 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo.

: 21 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo. Profundidad: 40 km

Magnitud : 5.0

: 5.0 Hora: 11:53 horas

11:53 horas Epicentro : 26 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo.

: 26 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo. Profundidad: 38 km

Magnitud : 4.9

: 4.9 Hora: 10:42 horas

10:42 horas Epicentro : 25 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo.

: 25 km al Oeste de Punta de Choros, región de Coquimbo. Profundidad: 38km

Magnitud : 4.6

: 4.6 Hora: 07:57 horas

07:57 horas Epicentro : 14 km al Suroeste de Parque Fray Jorge, región de Antofagasta.

: 14 km al Suroeste de Parque Fray Jorge, región de Antofagasta. Profundidad: 27 km

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora: 07:16 horas

07:16 horas Epicentro : 41 km al Noreste de Mejillones, región de Antofagasta.

: 41 km al Noreste de Mejillones, región de Antofagasta. Profundidad: 68 km

Magnitud : 4.4

: 4.4 Hora: 06:10 horas

06:10 horas Epicentro : 16 km al Sureste de El Salvador, región de Atacama.

: 16 km al Sureste de El Salvador, región de Atacama. Profundidad: 10 km