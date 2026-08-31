Temblor hoy 31 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 31 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 07:18 horas

07:18 horas Epicentro: 44 km al O de El Tabo, región de Valparaíso.

44 km al O de El Tabo, región de Valparaíso. Profundidad: 10 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 02:56 horas

02:56 horas Epicentro: 58 km al E de Socaire, región de Antofagasta.

58 km al E de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 239 km

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 01:58 horas

01:58 horas Epicentro: 40 km al O de Ollagüe, región de Antofagasta.

40 km al O de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 120 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?