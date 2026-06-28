Temblor hoy 28 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 28 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora: 11:56 horas.

11:56 horas. Epicentro : 19 km al Oeste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo.

: 19 km al Oeste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo. Profundidad: 18 km.

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora: 08:36 horas.

08:36 horas. Epicentro : 54 km al Oeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 54 km al Oeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 103 km.

Magnitud : 4.2

: 4.2 Hora: 07:26 horas.

07:26 horas. Epicentro : 60 km al Este de Socaire, región de Antofagasta.

: 60 km al Este de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 242 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 06:34 horas.

06:34 horas. Epicentro : 70 km al Suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 70 km al Suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 130 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Epicentro : 113 km al Noreste de Socaire, región de Antofagasta.

: 113 km al Noreste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 228 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 04:02 horas.

04:02 horas. Epicentro : 70 km al Sureste de Socaire, región de Antofagasta.

: 70 km al Sureste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 206 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.