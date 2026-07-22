Temblor hoy 22 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 22 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que genera movimientos telúricos de diversa intensidad a lo largo del país.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile
Estos son algunos de los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional durante la jornada:
- Magnitud: 4.7
- Hora: 07:37 horas
- Epicentro: 40 km al SO de Socaire
- Profundidad: 164 km
- Magnitud: 2.6
- Hora: 07:09 horas
- Epicentro: 43 km al E de Entre Lagos, región de Los Lagos
- Profundidad: 16 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 06:16 horas
- Epicentro: 41 km al NE de Carrizal Bajo, región de Atacama
- Profundidad: 51 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 06:12 horas
- Epicentro: 15 km al E de Ollagüe, región de Antofagasta
- Profundidad: 170 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 05:56 horas
- Epicentro: 44 km al O de Angol, región de La Araucanía
- Profundidad: 38 km
- Magnitud: 4.9
- Hora: 05:34 horas
- Epicentro: 59 km al NO de Carrizal Bajo, región de Atacama
- Profundidad: 28 km
- Magnitud: 3.7
- Hora: 04:46 horas
- Epicentro: 70 km al SO de Ollagüe, región de Antofagasta
- Profundidad: 130 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 05:56 horas
- Epicentro: 44 km al O de Angol, región de La Araucanía
- Profundidad: 38 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 04:40 horas
- Epicentro: 76 km al O de Pichidangui, región de Coquimbo
- Profundidad: 31 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 03:46 horas
- Epicentro: 42 km al S de Pica, región de Tarapacá
- Profundidad: 111 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 02:43 horas
- Epicentro: 56 km al SE de Socaire, región de Antofagasta
- Profundidad: 227 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.