Temblor hoy 22 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 22 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que genera movimientos telúricos de diversa intensidad a lo largo del país.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile

Estos son algunos de los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional durante la jornada:

Magnitud: 4.7

Hora: 07:37 horas

07:37 horas Epicentro: 40 km al SO de Socaire

40 km al SO de Socaire Profundidad: 164 km

Magnitud: 2.6

Hora: 07:09 horas

07:09 horas Epicentro: 43 km al E de Entre Lagos, región de Los Lagos

43 km al E de Entre Lagos, región de Los Lagos Profundidad: 16 km

Magnitud: 2.7

Hora: 06:16 horas

06:16 horas Epicentro: 41 km al NE de Carrizal Bajo, región de Atacama

41 km al NE de Carrizal Bajo, región de Atacama Profundidad: 51 km

Magnitud: 2.8

Hora: 06:12 horas

06:12 horas Epicentro: 15 km al E de Ollagüe, región de Antofagasta

15 km al E de Ollagüe, región de Antofagasta Profundidad: 170 km

Magnitud: 3.5

Hora: 05:56 horas

05:56 horas Epicentro: 44 km al O de Angol, región de La Araucanía

44 km al O de Angol, región de La Araucanía Profundidad: 38 km

Magnitud: 4.9

Hora: 05:34 horas

Epicentro: 59 km al NO de Carrizal Bajo, región de Atacama

Profundidad: 28 km

Magnitud: 3.7

Hora: 04:46 horas

04:46 horas Epicentro: 70 km al SO de Ollagüe, región de Antofagasta

70 km al SO de Ollagüe, región de Antofagasta Profundidad: 130 km

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora : 05:56 horas

: 05:56 horas Epicentro : 44 km al O de Angol, región de La Araucanía

: 44 km al O de Angol, región de La Araucanía Profundidad: 38 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 04:40 horas

: 04:40 horas Epicentro : 76 km al O de Pichidangui, región de Coquimbo

: 76 km al O de Pichidangui, región de Coquimbo Profundidad: 31 km

Magnitud : 2.9

: 2.9 Hora : 03:46 horas

: 03:46 horas Epicentro : 42 km al S de Pica, región de Tarapacá

: 42 km al S de Pica, región de Tarapacá Profundidad: 111 km

Magnitud : 2.9

: 2.9 Hora : 02:43 horas

: 02:43 horas Epicentro : 56 km al SE de Socaire, región de Antofagasta

: 56 km al SE de Socaire, región de Antofagasta Profundidad: 227 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?