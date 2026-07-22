Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 07:37 horas de este miércoles en la región de Atacama.

Un sismo de magnitud 4.7 remeció a la zona norte del país la mañana de este miércoles, específicamente a la región de Atacama.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 07:37 horas a 40 km al suroeste de la localidad de Socaire.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 164 kilómetros.

Magnitud : 4.7

: 4.7 Hora: 07:37 horas

07:37 horas Epicentro : 40.72 km al Suroeste de Socaire, región de Atacama

: 40.72 km al Suroeste de Socaire, región de Atacama Profundidad: 164.03 km

PRELIMINAR Hora Local: 2026/07/22 07:37:16, mag: 4.7, Lat: -23.81, Lon: -68.21, Prof: 164.03, Loc: 40.72 km al SO de Socaire — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 22, 2026