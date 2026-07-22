Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 07:37 horas de este miércoles en la región de Atacama.
Un sismo de magnitud 4.7 remeció a la zona norte del país la mañana de este miércoles, específicamente a la región de Atacama.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 07:37 horas a 40 km al suroeste de la localidad de Socaire.
Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 164 kilómetros.
- Magnitud: 4.7
- Hora: 07:37 horas
- Epicentro: 40.72 km al Suroeste de Socaire, región de Atacama
- Profundidad: 164.03 km
PRELIMINAR Hora Local: 2026/07/22 07:37:16, mag: 4.7, Lat: -23.81, Lon: -68.21, Prof: 164.03, Loc: 40.72 km al SO de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 22, 2026
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.