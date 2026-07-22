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Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 07:37 horas de este miércoles en la región de Atacama.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.7 remeció a la zona norte del país la mañana de este miércoles, específicamente a la región de Atacama.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 07:37 horas a 40 km al suroeste de la localidad de Socaire.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 164 kilómetros.

  • Magnitud: 4.7
  • Hora: 07:37 horas
  • Epicentro: 40.72 km al Suroeste de Socaire, región de Atacama
  • Profundidad: 164.03 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
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