Robaron camión que trasladaba computadores avaluados en $350 millones en Pudahuel: Hay 7 detenidos

El chofer y el peoneta fueron intimidados con armas de fuego y obligados a subir a un automóvil, para luego ser abandonados en la comuna de Buin.

Cerca de 10 delincuentes interceptaron un camión en cercanías del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel, y robaron especies avaluadas en más de 350 millones de pesos.

Según informó Fiscalía, el vehículo, que transportaba computadores y otros artefactos electrónicos, se dirigía a un centro de distribución y logística para hacer la entrega del cargamento. Sin embargo, fueron interceptados y desviados de su ruta original.

Tanto el chofer como el peoneta fueron intimidados con armas de fuego y retenidos, para luego ser abandonados en Buin. Carabineros logró ubicar el camión robado junto con las especies: Hubo siete detenidos, todos chilenos, mayores de edad y con antecedentes.