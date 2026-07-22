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Robaron camión que trasladaba computadores avaluados en $350 millones en Pudahuel: Hay 7 detenidos

El chofer y el peoneta fueron intimidados con armas de fuego y obligados a subir a un automóvil, para luego ser abandonados en la comuna de Buin.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Cerca de 10 delincuentes interceptaron un camión en cercanías del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la comuna de Pudahuel, y robaron especies avaluadas en más de 350 millones de pesos.

Según informó Fiscalía, el vehículo, que transportaba computadores y otros artefactos electrónicos, se dirigía a un centro de distribución y logística para hacer la entrega del cargamento. Sin embargo, fueron interceptados y desviados de su ruta original.

Tanto el chofer como el peoneta fueron intimidados con armas de fuego y retenidos, para luego ser abandonados en Buin. Carabineros logró ubicar el camión robado junto con las especies: Hubo siete detenidos, todos chilenos, mayores de edad y con antecedentes.

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