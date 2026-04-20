Temblor hoy 20 de abril en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este lunes 20 de abril se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 06:52 horas.

: 06:52 horas. Epicentro : 60 km al noroeste de Calama, Región de Antofagasta.

: 60 km al noroeste de Calama, Región de Antofagasta. Profundidad: 120 km.