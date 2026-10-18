Temblor hoy 18 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 18 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 18 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 9:09 horas

Epicentro: 17 km al O de Canela Baja

Profundidad: 32 km

Magnitud: 3.5

Hora: 7:57 horas

Epicentro: 56 km al E de Socaire

Profundidad: 239 km

Magnitud: 3.4

Hora: 4:36 horas

Epicentro: 32 km al O de Cobquecura

Profundidad: 23 km

Magnitud: 3.3

Hora: 4:25 horas

Epicentro: 71 km al O de Arica

Profundidad: 32 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?