Gala Caldirola revela cambio en la dinámica familiar con Mauricio Isla tras su debut en Plan Perfecto

Su aparición de lunes a viernes en el programa de Chilevisión ha implicado un cambio en la rutina tanto para ella como su hija. Por lo mismo, aseguró que el exfutbolista tendrá un importante rol en la crianza compartida.

Tras su exitoso debut como panelista de Plan Perfecto, Gala Caldirola reveló cómo ha enfrentado este desafío y ahondó en los cambios en su rutina al participar de lunes a viernes en el programa de Chilevisión.

A diferencia de otros proyectos que ha realizado con anterioridad, donde sus horarios gozaban de cierta flexibilidad, ahora ha tenido que compatibilizar el trabajo con su maternidad.

En conversación con Página 7, la comunicadora destacó el rol que ha tenido su exesposo Mauricio Isla en todo este proceso, sobre todo, con el cuidado de la hija pequeña que tienen en común.

Gala y el rol de Mauricio Isla en la crianza

“Una de las razones por las que nunca me había querido comprometer con un programa así es que exige mucho más que otro tipo de proyectos, que son de tres meses. Esto es un compromiso concreto todos los días”, partió señalando.

En ese sentido, aclaró que “para mí es todo un reto, porque siempre he estado dedicada plenamente a mi hija, corriendo a contratiempo por ella. Pero siento que es un buen momento”.

Por lo mismo, la influencer señaló que, a diferencia de años anteriores, Isla se encuentra en Chile tras su retiro del fútbol, lo que ha permitido un escenario distinto en la relación familiar.





“Antes no contaba con el apoyo constante del papá, que vivía afuera”, declaró. “Creo que es una gran oportunidad para que los roles se den un poquito la vuelta, sin que yo deje la maternidad“.

En esa línea, Caldirola ahondó: “Es una oportunidad para enseñarle que las mamás también podemos desarrollarnos laboralmente y que no por eso dejamos de estar presentes ni de ser madres que aman con amor”.

“Este será un gran desafío para mí y estoy muy contenta. Sé que mi hija, en algún momento, estará muy orgullosa de ver que tiene una mamá resuelta, que apuesta por sus sueños y por desarrollarse laboralmente”, cerró en el diálogo con el medio.