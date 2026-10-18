Gendarmería confirma muerte de único imputado por doble femicidio de madre e hija en Villarrica

A través de un comunicado, la institución dio a conocer que el imputado se habría quitado la vida al interior del recinto penal donde se mantenía en prisión preventiva.

Este sábado, Gendarmería confirmó la muerte del único imputado por el doble femicidio ocurrido en septiembre pasado en Villarrica, región de La Araucanía.

Se trata de Wilson Eduardo Castro Tapia, quien fue encontrado sin vida al interior del hospital penal del Complejo Penitenciario Biobío, según informó Gendarmería.

La institución detalló que en el lugar se constató la presencia “de un vínculo artesanal utilizado como elemento de suspensión”. Además, señaló que “no existirían indicios de participación de terceros en su fallecimiento“.

Castro se encontraba en prisión preventiva por el doble femicidio de una madre y su hija en Villarrica, región de La Araucanía. Las víctimas fueron Flor Yohanna Peña Calficura, quien era pareja del imputado, y su hija Yamel Cisterna Peña, de solo 15 años.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal del Ministerio Público, José Ramírez, durante la primera audiencia del caso, el sujeto habría confesado el crimen a su propia madre antes de entregarse a las autoridades.

“Mamá, soy un monstruo, me vengo a despedir (…) porque maté a la Yohana (…) la maté con un hacha”, le habría dicho Castro a su madre, según relató el persecutor.