Temblor hoy 15 de abril en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este miércoles 15 de abril, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.5

Hora : 05:59 horas.

: 05:59 horas. Epicentro: 65 km al suroeste de Bahía Mansa, Osorno, Región de Los Lagos.

Profundidad: 10 km.

Magnitud: 3.5

Hora : 05:22 horas.

: 05:22 horas. Epicentro: 112 km al noreste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 242 km.

Magnitud: 4.4

Hora : 04:46 horas.

: 04:46 horas. Epicentro: 62 km al O de Fresia, Llanquihue, región de Los Lagos.

Profundidad: 6 km.

Magnitud: 4.4

Hora : 03:45 horas.

: 03:45 horas. Epicentro: 76 km al suroeste de Bahía Mansa, Osorno, región de Los Lagos.

Profundidad: 11 km.

Magnitud: 4.2

Hora : 01:58 horas.

: 01:58 horas. Epicentro: 59 km al oeste de Los Vilos, región de Coquimbo.

Profundidad: 36 km.