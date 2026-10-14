Temblor hoy 14 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 14 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 14 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.2

Hora: 05:44 horas.

Epicentro: 17 km al sur de Canela Baja.

Profundidad: 52 km.

Magnitud: 3.1

Hora: 05:26 horas.

Epicentro: 109 km al oeste de Tongoy.

Profundidad: 19 km.

Magnitud: 3.3

Hora: 04:16 horas.

Epicentro: 19 km al oeste de Punta de Choros.

Profundidad: 48 km.

Magnitud: 3.3

Hora: 03:45 horas.

Epicentro: 63 km al sureste de Socaire.

Profundidad: 204 km.

Magnitud: 3.0

Hora: 00:56 horas.

Epicentro: 60 km al noreste de Mina La Escondida.

Profundidad: 111 km.

Magnitud: 5.1

Hora: 00:11 horas.

Epicentro: 18 km al suroeste de Iquique.

Profundidad: 47 km.