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Fuerte sismo despierta al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el epicentro se produjo a 19.29 kilómetros al suroeste de Iquique a las 00:11.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Durante la medianoche de este miércoles, un fuerte temblor sacudió al norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, se produjo un sismo de magnitud 5,2.

El epicentro se produjo a 19.29 kilómetros al suroeste de Iquique a las 00:11.

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