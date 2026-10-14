Intensa búsqueda de hombre que desapareció tras ingresar a playa Las Salinas en Viña del Mar

El hombre, de 39 años, ingresó al mar junto a otra persona, que fue rescatada. La Armada desplegó embarcaciones y drones con cámara infrarroja.

Un amplio operativo se lleva a cabo en la región de Valparaíso luego que a un hombre se le perdiera el rastro tras ingresar al mar en Viña del Mar.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hecho habría ocurrido durante la tarde noche del martes en el sector Las Salinas, donde el sujeto de nacionalidad ecuatoriana habría ingresado al mar junto a otra persona, quien habría sido rescatada por personal de emergencia.





El comandante Jacob Silva, Capitán de Puerto de Valparaíso, indicó: “A las 20:36 horas recibimos un llamado a nuestro número de emergencia 137, informando la desaparición de una persona masculina de 39 años en el sector del balneario Las Salinas“.

“Inmediatamente la Autoridad Marítima desplegó todos sus medios humanos, materiales técnicos, siendo apoyado por el Bote Salvavidas, la Municipalidad de Viña del Mar y diferentes estamentos públicos del Estado, los cuales nos están cooperando en el desarrollo de esta búsqueda”, manifestó.

Además, agregó que unidades de superficie se encuentran navegando efectuando una rebusca marítima, así como también en el espacio aéreo con dos drones con capacidad infrarroja y personal de infantería.