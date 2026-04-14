Temblor hoy 14 de abril en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este martes 14 de abril, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.5

Hora : 08:46 horas.

: 08:46 horas. Epicentro: 79 km al noroeste de San Antonio de los Cobres, Argentina

Profundidad: 211 km.

Magnitud: 3.1

Hora : 06:32 horas.

: 06:32 horas. Epicentro: 35 km al suroeste de Huasco, región de Atacama.

Profundidad: 31 km.

Magnitud: 3.4

Hora : 05:13 horas.

: 05:13 horas. Epicentro: 67 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

Profundidad: 192 km.