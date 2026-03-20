Temblor sacude a la región de Antofagasta: Se sintió hasta en Argentina

El movimiento telúrico se registró a 91 kilómetros de la localidad de Socaire, casi en la frontera con el país vecino.

La mañana de este viernes, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó un temblor magnitud 4.6° en la Región de Antofagasta.

El movimiento telúrico, en específico, se registró a 91 kilómetros de la localidad de Socaire, el último pueblo chileno en la ruta CH-23 hacia Argentina.

A continuación, revisa el detalle del sismo hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 20 en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.6°

Hora: 10:13

10:13 Epicentro: 91.09 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta

Profundidad: 212 km