Inédito fallo: Suprema sancionó a abogada que utilizó citas falsas generadas con Inteligencia Artificial

La actuación de la abogada “es demostrativa de falta de profesionalidad y resulta contraria a la rectitud y corrección elemental que deben observar los abogados en su desempeño”, zanjó el máximo tribunal.

La Tercera Sala de la Corte Suprema aplicó una medida disciplinaria en contra de una abogada litigante luego que se acreditara que fundó un recurso de casación utilizando citas doctrinarias falsas e inexistentes.

Según estableció el tribunal, la profesional invocó textos jurídicos fantasmas generados por inteligencia artificial para fundamentar su tesis en la acción judicial mencionada.

El inédito fallo tuvo lugar luego que la parte recurrida solicitó formalmente el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de la Alta Magistratura tras acusar a la contraparte de usar argumentos generados de manera artificial.

Específicamente, el escrito de casación incorporaba una cita atribuida a Juan Andrés Orrego Acuña, supuestamente extraída de su obra “Tratado de Protección al Consumidor, 2023”, y dos referencias adjudicadas a Jean Pierre Matus, quien además integra la sala.

Tras las dudas de la contraparte, se solicitó apercibir a la profesional para aclarar las fuentes doctrinarias con arreglo al artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales (COT).





Abogada no podrá ejercer durante 1 mes

En respuesta, la abogada se defendió al argumentar que la presentación del escrito solo adolecía de “inexactitudes materiales de transcripción o individualización” y que el incidente correspondía a un error no doloso de elaboración.

“La actuación efectuada por la abogada es demostrativa de falta de profesionalidad y resulta contraria a la rectitud y corrección elemental que deben observar los abogados en su desempeño ante los tribunales de justicia”, zanjó luego el tribunal.

El reproche judicial se concentró en la abierta vulneración al principio de la buena fe procesal, pues los magistrados recordaron que este postulado es un eje transversal del ordenamiento jurídico chileno

El máximo tribunal del país dictó la suspensión del ejercicio de la profesión por el término de un mes, sumado al pago de una multa de 5 UTM ($357.530).