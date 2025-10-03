“Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones - Chilevisión

El candidato presidencial habló sobre su renta bruta mensual declarada ante el Servel y dio detalles de donde proviene su patrimonio.

Marco Enríquez-Ominami se refirió a su declaración de patrimonio e intereses tras presentar sus antecedentes ante el Servel, informando que su renta bruta mensual bordea los $9 millones.

El candidato presidencial habló con Las Últimas Noticias, donde señaló que "después de 15 años de infamia, de que no trabajo y que soy mantenido, se descubre que soy el único que tiene una renta sería declarada, versus una candidata que tiene 1 peso de renta".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Mi renta obedece a una renta internacional"

En esa línea, el independiente aseguró que "mi renta obecede a una renta internacional por mis trabajos fuera de Chile, conferencias, documentales y películas. Tengo dos empresas y ese es mi trabajo y está todo declarado y mis impuestos todos pagados".

En su caso, esos ingresos tienen que ver con todas las obras de su autoría que fueron presentadas en otros países y pagadas.

Asimismo, MEO declaró ser propietario del 99% de la productora audiovisual Rivas y Rivas Limitada, fundada en 1999. Además, informó tener el 50% de participación en una segunda empresa: 4C Consultores Limitada, dedicada a servicios de consultoría en gestión.

"No soy un trabajador freelance, porque tengo dos empresas. Una desde 1996. No soy independiente. A diferencia de lo que se intentó instalar, no vivo de la política en Chile, a diferencia de la gran mayoría de mis contendores", señaló.

El candidato finalizó recordando que "en 2021 incluso publiqué mi declaración de renta, fui el único. La verdad se impone. Desde mi primera candidatura doné mi sueldo a varias obras, una de niños con sida y otra para la rehabilitación de presos".