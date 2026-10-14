“Solo le pido un vaso de agua”: Mujer que increpó a delincuente tras robo en Providencia relató lo ocurrido

“Yo creo que yo estaba en shock. Él estaba descolocado, pienso que le sorprendió encontrarme. Debe haber pensado que el departamento estaba desocupado”, reflexionó Javiera.

Este martes, un delincuente ingresó a tres departamentos en un edificio ubicado en calle La Concepción en la comuna de Providencia, intentando robar a través de los balcones.

El individuo de 17 años con antecedentes por hurto, engañó al conserje del recinto y mantuvo un diálogo con la abogada Javiera Escobar, quien lo encontró dentro de su departamento.





El cara a cara con el delincuente

Al respecto, en conversación con LUN, Javiera detalló lo que ocurrió cuando encontró pasadas las 02:00 horas al sujeto en su casa.

“Por un momento pensé que podía ser mi papá, pero me di cuenta altiro que no era él y me quedé unos segundos tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¡Hay una persona que no conozco en mi departamento! Fui al living y él había apagado nuevamente la luz”, explicó Escobar.

En esa misma línea, aseguró que el adolescente “me dijo que estaba herido y vi que se abalanzó hacia mí. Le dije: ‘Quédate ahí, no te muevas, por favor'”.

“Él me hacía señas en su cara y prendió la luz nuevamente: ‘Mire, me asaltaron’, me dijo, pero no tenía nada en la cara en la parte que me señalaba”, explicó Javiera.

En ese momento, al no ver una reacción de la abogada, el antisocial hizo una particular petición: “Solo le pido un vaso de agua, señorita”, a lo que ella respondió: “Ok, te doy agua, pero tienes que irte”.

“Le iba a dar un vaso de agua, pero reaccioné y pensé: ‘no’. Hice como que salía del departamento; él pasó primero y como que ahí se arrepintió, se dio vuelta y puso una mano en la puerta, intentando dejarla abierta, pero yo ya había entrado y la cerré”, detalló la mujer.

Además, reflexionó: “Yo creo que yo estaba en shock. Él estaba descolocado, pienso que le sorprendió encontrarme. Debe haber pensado que el departamento estaba desocupado”.

Finalmente, Javiera concluyó: “Estaba super desprotegida y agradezco mucho que no me haya pasado nada”, mientras que el delincuente fue detenido por Carabineros y en su mochila se encontraban una serie de objetos que había robado.