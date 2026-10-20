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Sistema frontal deja los primeros estragos: Árbol cayó en vías de trenes EFE y hay 5 comunas con acumulación de agua lluvia

Transporte Informa hizo un llamado a la precaución en las comunas donde se registró mayor acumulación de agua en las calles.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes un nuevo sistema frontal llega a la Región Metropolitana y las aguas lluvias ya comienzan a generar estragos.

Por una parte, Transporte Informa hizo un llamado a la precaución en 5 comunas cuyas calles presentan mayor acumulación de agua.

Según detallaron en su cuenta de X, se trata de:

  • Camino Melipilla con Tres Poniente, comuna de Maipú.
  • Algunos tramos de avenida Lonquén entre avenida Las Acacias y Américo Vespucio, comuna de Maipú y San Bernardo.
  • Barro Luco con Pedro Aguirre Cerda, comuna de Lampa.
  • Santa Rosa con Gabriela, comuna de La Pintana.
  • Algunos tramos de Gran Avenida en la comuna de El Bosque.

La entidad hizo un llamado a no transitar por pasos bajo nivel que presenten acumulación de agua durante la jornada y también a conducir con cuidado, manteniendo la distancia con los vehículos que están alrededor.

¿Qué pasó con Trenes EFE?

Por otra parte, Trenes EFE, informó a través de su cuenta de X que un árbol cayó en la vía entre los sectores de Nos y Buín.

“Los servicios presentan detenciones más prolongadas en estaciones”, aseguraron y además indicaron que hay salidas suprimidas en:

  • Estación Central hacia Hospital.
  • Desde Hospital hacia Estación Central.

Finalmente, expresaron que se encuentran trabajando para atender la situación.

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