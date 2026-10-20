Sistema frontal deja los primeros estragos: Árbol cayó en vías de trenes EFE y hay 5 comunas con acumulación de agua lluvia

Transporte Informa hizo un llamado a la precaución en las comunas donde se registró mayor acumulación de agua en las calles.

Este martes un nuevo sistema frontal llega a la Región Metropolitana y las aguas lluvias ya comienzan a generar estragos.

Por una parte, Transporte Informa hizo un llamado a la precaución en 5 comunas cuyas calles presentan mayor acumulación de agua.

Según detallaron en su cuenta de X, se trata de:

Camino Melipilla con Tres Poniente, comuna de Maipú.

Algunos tramos de avenida Lonquén entre avenida Las Acacias y Américo Vespucio, comuna de Maipú y San Bernardo.

Barro Luco con Pedro Aguirre Cerda, comuna de Lampa.

Santa Rosa con Gabriela, comuna de La Pintana.

Algunos tramos de Gran Avenida en la comuna de El Bosque.

La entidad hizo un llamado a no transitar por pasos bajo nivel que presenten acumulación de agua durante la jornada y también a conducir con cuidado, manteniendo la distancia con los vehículos que están alrededor.

¿Qué pasó con Trenes EFE?

Por otra parte, Trenes EFE, informó a través de su cuenta de X que un árbol cayó en la vía entre los sectores de Nos y Buín.

“Los servicios presentan detenciones más prolongadas en estaciones” , aseguraron y además indicaron que hay salidas suprimidas en:

Estación Central hacia Hospital.

Desde Hospital hacia Estación Central.

Finalmente, expresaron que se encuentran trabajando para atender la situación.

Revisa las publicaciones de X:

ATENCIÓN (14:39). Hay presencia de acumulación de agua en varios tramos en Av. Lonquén en ambos sentidos entre Av. Las Acacias y Américo Vespucio, debido a efecto de agua-lluvia. Conducir con precaución y manteniendo la distancia con el vehículo que le antecede #SanBernardo #Maipú — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2026

PRECAUCIÓN (14:31). Hay vías con acumulación de agua-lluvia en varios puntos de la RM: En imágenes, situación de Camino Melipilla con Tres Poniente en #Maipú, Barro Luco con Pedro Aguirre Cerda en #Lampa, Santa Rosa con Gabriela en #LaPintana, y algunos tramos de Gran Avenida en #ElBosque. Todos los pasos bajo nivel de la Región Metropolitana están habilitados — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2026