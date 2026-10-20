Sistema frontal deja los primeros estragos: Árbol cayó en vías de trenes EFE y hay 5 comunas con acumulación de agua lluvia
Transporte Informa hizo un llamado a la precaución en las comunas donde se registró mayor acumulación de agua en las calles.
Este martes un nuevo sistema frontal llega a la Región Metropolitana y las aguas lluvias ya comienzan a generar estragos.
Por una parte, Transporte Informa hizo un llamado a la precaución en 5 comunas cuyas calles presentan mayor acumulación de agua.
Según detallaron en su cuenta de X, se trata de:
- Camino Melipilla con Tres Poniente, comuna de Maipú.
- Algunos tramos de avenida Lonquén entre avenida Las Acacias y Américo Vespucio, comuna de Maipú y San Bernardo.
- Barro Luco con Pedro Aguirre Cerda, comuna de Lampa.
- Santa Rosa con Gabriela, comuna de La Pintana.
- Algunos tramos de Gran Avenida en la comuna de El Bosque.
La entidad hizo un llamado a no transitar por pasos bajo nivel que presenten acumulación de agua durante la jornada y también a conducir con cuidado, manteniendo la distancia con los vehículos que están alrededor.
¿Qué pasó con Trenes EFE?
Por otra parte, Trenes EFE, informó a través de su cuenta de X que un árbol cayó en la vía entre los sectores de Nos y Buín.
“Los servicios presentan detenciones más prolongadas en estaciones”, aseguraron y además indicaron que hay salidas suprimidas en:
- Estación Central hacia Hospital.
- Desde Hospital hacia Estación Central.
Finalmente, expresaron que se encuentran trabajando para atender la situación.
Revisa las publicaciones de X:
ATENCIÓN (14:39). Hay presencia de acumulación de agua en varios tramos en Av. Lonquén en ambos sentidos entre Av. Las Acacias y Américo Vespucio, debido a efecto de agua-lluvia. Conducir con precaución y manteniendo la distancia con el vehículo que le antecede #SanBernardo #Maipú
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2026
PRECAUCIÓN (14:31). Hay vías con acumulación de agua-lluvia en varios puntos de la RM: En imágenes, situación de Camino Melipilla con Tres Poniente en #Maipú, Barro Luco con Pedro Aguirre Cerda en #Lampa, Santa Rosa con Gabriela en #LaPintana, y algunos tramos de Gran Avenida en #ElBosque. Todos los pasos bajo nivel de la Región Metropolitana están habilitados
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 20, 2026
[🟡 14:10 hrs.] Informamos que, debido a la caída de un árbol sobre la vía entre los sectores de Nos y Buin, los servicios presentan detenciones más prolongadas en estaciones.
Además, se encuentran suprimidas las siguientes salidas corto Hospital:
• 14:24 hrs. desde Estación Central hacia Hospital.
• 15:15 hrs. desde Hospital hacia Estación Central.
Personal se encuentra trabajando en el sector para atender la situación. Seguiremos informando.
— Tren Rancagua – Estación Central (@EFE_Rancagua) October 20, 2026