Sismo se registra en la zona norte de Chile - Chilevisión

13/10/2025 21:12

Sismo se registra en la zona norte de Chile

El epicentro se localizó a 43 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

Un sismo de magnitud 4.0 se registro este lunes en la región de Tarapacá.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 20:14 horas y su epicentro se ubicó a 43,8 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi.

Senapred no ha informado daños a personas, infraestructura ni servicios básicos producto del temblor.

