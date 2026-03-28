Sismo sacudió el centro de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El Centro Sismológico Nacional (CSN) detalló que el temblor se registró a las 16:56 horas de este sábado en la región de Tarapacá.
Un sismo de 4,6 sacudió este sábado 28 de marzo a la zona costera del centro del país, concretamente a la región de Valparaíso.
De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:52 horas y se localizó a 32.25 km al noroeste de Quintero.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27,56 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/28 16:52:23, mag: 4.6, Lat: -32.54, Lon: -71.72, Prof: 27.56, Loc : 32.25 km al NO de Quintero
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 28, 2026