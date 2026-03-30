Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 16:48 horas de este lunes 30 de marzo en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,5 sacudió este lunes 30 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:48 horas y se localizó a 38 kilómetros al este de Caleta El Cobre.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 106 kilómetros.