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Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 16:48 horas de este lunes 30 de marzo en la región de Antofagasta.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Un sismo de 4,5 sacudió este lunes 30 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:48 horas y se localizó a 38 kilómetros al este de Caleta El Cobre. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 106 kilómetros.

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