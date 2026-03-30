Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El temblor se registró a las 16:48 horas de este lunes 30 de marzo en la región de Antofagasta.
Un sismo de 4,5 sacudió este lunes 30 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:48 horas y se localizó a 38 kilómetros al este de Caleta El Cobre.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 106 kilómetros.
PRELIMINAR Hora Local: 2026/03/30 16:48:12, mag: 4.5, Lat: -24.33, Lon: -70.16, Prof: 106.0, Loc: 37.95 km al E de Caleta El Cobre
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 30, 2026