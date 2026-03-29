Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:58 horas.
Un sismo de 4,6 sacudió este domingo 29 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:58 horas y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Punta de Choros.
En la misma línea, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 45 kilometros.
Hora Local: 2026/03/29 19:58:44, mag: 4.6, Lat: -29.47, Lon: -71.73, Prof: 45.45, Loc : 35.33 km al SO de Punta de Choros
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 29, 2026