Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:58 horas.

Un sismo de 4,6 sacudió este domingo 29 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:58 horas y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Punta de Choros.

En la misma línea, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 45 kilometros.