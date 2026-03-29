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Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:58 horas.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Un sismo de 4,6 sacudió este domingo 29 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Coquimbo. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:58 horas y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Punta de Choros.

En la misma línea, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 45 kilometros.

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