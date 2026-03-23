Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El temblor se registró a las 16:09 horas de este lunes 23 de marzo en la región de Atacama.
Un sismo de 4,1 sacudió este lunes 23 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Atacama.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:09 horas y se localizó a 100 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, provincia de Huasco.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 109 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/23 16:09:29, mag: 4.1, Lat: -28.23, Lon: -69.65, Prof: 109.08, Loc : 100.43 km al NE de Alto del Carmen
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 23, 2026