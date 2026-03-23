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Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 16:09 horas de este lunes 23 de marzo en la región de Atacama.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de 4,1 sacudió este lunes 23 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Atacama. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:09 horas y se localizó a 100 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, provincia de Huasco. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 109 kilómetros.

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