Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 16:09 horas de este lunes 23 de marzo en la región de Atacama.

Un sismo de 4,1 sacudió este lunes 23 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Atacama.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:09 horas y se localizó a 100 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, provincia de Huasco.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 109 kilómetros.