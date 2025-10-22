Sismo despertó a la región Metropolitana: Esta fue la magnitud y el epicentro del temblor - Chilevisión

Un temblor sacudió a la zona central del país cerca de las 00:18 de la madrugada de este miércoles y afectó a dos regiones.

Un sismo sacudió a la zona central del país la madrugada de ese miércoles y fue percibido en diversas comunas, entre ellas en Santiago.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor que sacudió a la región Metropolitana tuvo una magnitud de 4.0.

El epicentro del movimiento telúrico calificado de "menor intensidad" se registró a 2.62 km al noreste de Melipilla a las 00:18.

El fenómeno que despertó a los habitantes de diversas comunas tuvo una profundidad 73.8.

regiones Metropolitana y O’Higgins. De acuerdo a Senapred, el sismo afectó a las