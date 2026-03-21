Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 07:01 horas de este sábado 21 de marzo a la altura de la región de Antofagasta, a 82 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este sábado 21 de marzo al norte del país, a la altura de la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:01 horas y se localizó a 82 kilómetros al oeste de la ciudad argentina, San Antonio de los Cobres.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 231 kilómetros.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/03/21 07:00:37, mag: 5.8, Lat: -24.03, Lon: -67.09, Prof: 213.57, Loc: 81.19 km al O de San Antonio de los Cobres — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 21, 2026

Intensidad del sismo en escala de Mercalli

Región de Antofagasta

Antofagasta: IV

San Pedro de Atacama: IV

María Elena: IV

Tocopilla: III

Sierra Gorda: III

Taltal: III

Región de Atacama