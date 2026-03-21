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Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 07:01 horas de este sábado 21 de marzo a la altura de la región de Antofagasta, a 82 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este sábado 21 de marzo al norte del país, a la altura de la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:01 horas y se localizó a 82 kilómetros al oeste de la ciudad argentina, San Antonio de los Cobres.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 231 kilómetros.

Intensidad del sismo en escala de Mercalli

Región de Antofagasta

  • Antofagasta: IV
  • San Pedro de Atacama: IV
  • María Elena: IV
  • Tocopilla: III
  • Sierra Gorda: III
  • Taltal: III

Región de Atacama

  • Chañaral: II
  • Diego de Almagro: II
  • El Salvador: II
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