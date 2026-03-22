Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 21:37 horas de este domingo 22 de marzo a la altura de la región de Antofagasta.

Un nuevo sismo se registró este domingo 22 de marzo al norte del país en la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:37 horas y se localizó a 24 kilómetros al noroeste de Sierra Gorda.

Asimismo, el organismo detalló que la magnitud fue de 4,2.