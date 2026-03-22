Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento se registró a las 17:19 horas de este domingo 22 de marzo a la altura de la región de Antofagasta.
Un sismo de baja intensidad se registró este domingo 22 de marzo al norte del país, precisamente en la frontera con Argentina a la altura de la región de Antofagasta.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:19 horas y se localizó a 90.76 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.
Asimismo, el organismo detalló que la magnitud fue de 4,4.
Hora Local: 2026/03/22 17:19:45, mag: 4.4, Lat: -24.15, Lon: -67.21, Prof: 210.75, Loc : 90.76 km al O de San Antonio de los Cobres
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 22, 2026