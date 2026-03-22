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Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 17:19 horas de este domingo 22 de marzo a la altura de la región de Antofagasta.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Un sismo de baja intensidad se registró este domingo 22 de marzo al norte del país, precisamente en la frontera con Argentina a la altura de la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:19 horas y se localizó a 90.76 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

Asimismo, el organismo detalló que la magnitud fue de 4,4. 

 

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