Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 17:19 horas de este domingo 22 de marzo a la altura de la región de Antofagasta.

Un sismo de baja intensidad se registró este domingo 22 de marzo al norte del país, precisamente en la frontera con Argentina a la altura de la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:19 horas y se localizó a 90.76 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres.

Asimismo, el organismo detalló que la magnitud fue de 4,4.