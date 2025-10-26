Sismo sacude a la zona central: Revisa la magnitud y epicentro - Chilevisión

El movimiento telúrico se produjo a las 16:08 horas con epicentro en las cercanías de San José de Maipo.

Un sismo se registró en la zona central del país durante la tarde de este domingo, a las 16:08 horas.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico fue de magnitud 4.5.

Mientras que el epicentro se presentó a 24 kilómetros del suroeste de San José de Maipo, ubicado en la zona cordillerana de la región.

Por otro lado, la profundidad del sismo alcanzó los 103 km.

Intensidades del sismo según la escala de Mercalli:

Región Metropolitana

Paine: III

Curacaví: III

San José de Maipo: II

Las Condes: II

Macul: II

El Monte: II

Región de O’Higgins

Rancagua: III

Codegua: III

Graneros: III

Machalí: III

Mostazal: III