Sismo sacude a la zona central: Revisa la magnitud y epicentro - Chilevisión

El movimiento telúrico se produjo a las 16:08 horas con epicentro en las cercanías de San José de Maipo.
Un sismo se registró en la zona central del país durante la tarde de este domingo, a las 16:08 horas.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico fue de magnitud 4.5.
Mientras que el epicentro se presentó a 24 kilómetros del suroeste de San José de Maipo, ubicado en la zona cordillerana de la región.
Por otro lado, la profundidad del sismo alcanzó los 103 km.
Región Metropolitana
Paine: III
Curacaví: III
San José de Maipo: II
Las Condes: II
Macul: II
El Monte: II
Región de O’Higgins
Rancagua: III
Codegua: III
Graneros: III
Machalí: III
Mostazal: III
Hora Local: 2025/10/26 16:08:09, mag: 4.5, Lat: -33.83, Lon: -70.48, Prof: 103.3, Loc : 24.38 km al SO de San José de Maipo
Hora Local: 2025/10/26 16:08:09, mag: 4.5, Lat: -33.83, Lon: -70.48, Prof: 103.3, Loc : 24.38 km al SO de San José de Maipo— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 26, 2025