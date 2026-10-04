Sismo remece la zona sur de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico fue de mediana intensidad y se registró a 27 kilómetros al suroeste de Temuco, región de La Araucanía.
Un sismo de 4.4 sacudió la mañana de este domingi a la zona sur del país, específicamente en la región de La Araucanía.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:57 horas de este domingo 4 de octubre.
El temblor se registró a 27 kilómetros al suroeste de Temuco, región de La Araucanía.
El organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 52 kilómetros.