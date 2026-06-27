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Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a 52 kilómetros al oeste de Ollagüe.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Un sismo sacudió este sábado 27 de junio a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,4 y ocurrió a las 07:39 horas a 52 kilómetros al oeste de Ollagüe.

Además, se informó que la profundidad del sismo fue de 129 kilómetros.

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