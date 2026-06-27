Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a 52 kilómetros al oeste de Ollagüe.

Un sismo sacudió este sábado 27 de junio a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,4 y ocurrió a las 07:39 horas a 52 kilómetros al oeste de Ollagüe.







Además, se informó que la profundidad del sismo fue de 129 kilómetros.