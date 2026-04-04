Sismo despierta a habitantes del norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 06:23 horas de este sábado 4 de abril a la altura de la región de Arica y Parinacota.

Un sismo de 4,6 sacudió este sábado 4 de abril al norte del país, concretamente a la región de Arica y Parinacota.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:23 horas y se localizó a 22 kilómetros al oeste de Cuya.

En la misma línea, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 45 kilometros.