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Sismo de gran magnitud despierta a habitantes del centro-norte de Chile: Revisa el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 03:41 horas de este jueves 9 de abril en la región de Coquimbo.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un fuerte sismo de 4,5 sacudió este jueves 9 de abril al centro-norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.  

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:41 horas y se localizó a 70 kilómetros al suroeste de Punta de Choros, región de Coquimbo. 

En la misma línea, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 23 kilómetros.

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