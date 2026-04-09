Sismo de gran magnitud despierta a habitantes del centro-norte de Chile: Revisa el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 03:41 horas de este jueves 9 de abril en la región de Coquimbo.

Un fuerte sismo de 4,5 sacudió este jueves 9 de abril al centro-norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:41 horas y se localizó a 70 kilómetros al suroeste de Punta de Choros, región de Coquimbo.

En la misma línea, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 23 kilómetros.