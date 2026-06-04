“Siempre hemos apoyado”: Gobierno respondió dichos de exsubsecretaria por “falta de respaldo” a Steinert

“Siempre hemos apoyado nuestras ministras y ministros. Ahora las interpretaciones (…) yo no me voy a hacer cargo”, contestó el ministro Alvarado en La Moneda.

La Moneda respondió hoy a los dichos de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. A sólo dos días de dejar su cargo, la otrora autoridad acusó falta de apoyo a la exministra Trinidad Steinert y aseguró que el plan de seguridad fue entregado en su minuto al ministro del Interior. Claudio Alvarado descartó las críticas y afirmó que cada ministerio tiene autonomía.