SHOA se refiere a la posibilidad de tsunami por fuerte sismo en la Región de Arica y Parinacota

A través de su cuenta de X, Senapred dio a conocer el informe del SHOA tras el temblor ocurrido en el norte del país.

En la noche de este martes se registró un fuerte temblor en la zona norte del país, más específicamente en la región de Arica y Parinacota.

De acuerdo a lo señalado por el Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4.8 y se registró a 14 kilómetros al suroeste de Cuya.





Tras esto, a través de la cuenta en X de Senapred se informó que SHOA descartó la posibilidad de tsunami.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, se indicó.