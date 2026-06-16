SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 5.0 en Isla Robinson Crusoe

“Sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó el organismo.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami tras un sismo de magnitud 5.0 en la Isla Robinson Crusoe.

El movimiento telúrico se registró la mañana de este martes en el océano Pacífico, a 468 kilómetros al suroeste de la isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el temblor ocurrió a las 7:30.

Además, el organismo informó en su cuenta de X la evaluación del SHOA: “Sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.