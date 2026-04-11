Sernac pone en la mira al retail: Fiscalizará tarjetas de casas comerciales por descuentos asociados

La maniobra obedece a que el ente fiscalizador detectó que algunas empresas “estarían exhibiendo sus precios relacionados con el medio de pago propio del comercio sin ajustarse a las especificaciones de la normativa”.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció fiscalizaciones al retail financiero con el objetivo de constatar el cumplimiento del inciso sexto del artículo 17 H de la Ley N° 19.496, incorporado por la “Ley Pro Consumidor”.

En concreto, busca verificar que los descuentos asociados a un medio de pago operado por la empresa relacionada al retail (tarjeta propia), expresen el precio al contado con un tamaño, visibilidad y contraste igual o mayor que el precio de la oferta o promoción.

Según informó el órgano fiscalizador, la acción contempla la inspección a las tiendas Falabella y Tottus (tarjeta CMR); Paris y Jumbo (tarjeta CAT) y Ripley (tarjeta CAR) en todas las regiones del país.

Esto, luego que tomara conocimiento de que algunas empresas de retail estarían exhibiendo sus precios relacionados con el medio de pago propio del comercio sin ajustarse a la normativa.

En caso de identificar eventuales vulneraciones, las empresas infractoras arriesgan multas de hasta 1.500 UTM ($104 millones) en caso de ser denunciadas ante la justicia.





Sernac llamó a comprar informado

Vale mencionar que, de acuerdo con esta normativa, no está permitido restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor.

Todo esto, sin perjuicio del derecho del proveedor a ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por cualquiera de los sujetos señalados.

Finalmente, Sernac recordó que, cuando los proveedores ofrezcan descuentos asociados exclusivamente al medio de pago, deberán informar previamente al consumidor el costo total del crédito cuando este opte por más de una cuota.