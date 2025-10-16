Senapred realizó llamado a evacuar el sector de Combarbalá por incendio forestal - Chilevisión

El organismo pidió a los habitantes de la comuna de la Región de Coquimbo a dejar el sector debido a un siniestro que está activo.
En la tarde del jueves, el Senapred llamó a evacuar a los habitantes del sector de la comuna de Combarbalá, en la Región de Coquimbo, debido a un incendio forestal que está en desarrollo.
De acuerdo a información preliminar, el siniestro se produjo en una zona de pastizales y tendría riesgo de extenderse a viviendas cercanas al Llanos de Cogotí, en un sector rural de la IV Región.
Según informó la cuenta de X Red Comunales, bomberos de la comuna ya están en el sector para intentar controlar las llamas.
Asimismo, desde Conaf informaron que se ha visto afectada 0,01 hectárea y que se encuentran trabajando 2 equipos técnicos, 1 brigada de la entidad forestal y 5 compañías de bomberos.
#SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por incendio forestal, se solicita evacuar sector Llanos de Cogotí, comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo. SENAPRED activó mensajería SAE. Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Durante… pic.twitter.com/akIE50qcLw
Alerta Roja: Incendio forestal Llanos de Cogotí mantiene evacuación preventiva por peligro de afectación a viviendas en Combarbalá, Limarí.