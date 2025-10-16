 Senapred realizó llamado a evacuar el sector de Combarbalá por incendio forestal - Chilevisión
Senapred realizó llamado a evacuar el sector de Combarbalá por incendio forestal
16/10/2025 18:00

Senapred realizó llamado a evacuar el sector de Combarbalá por incendio forestal

El organismo pidió a los habitantes de la comuna de la Región de Coquimbo a dejar el sector debido a un siniestro que está activo.

Publicado por CHV Noticias

En la tarde del jueves, el Senapred llamó a evacuar a los habitantes del sector de la comuna de Combarbalá, en la Región de Coquimbo, debido a un incendio forestal que está en desarrollo.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro se produjo en una zona de pastizales y tendría riesgo de extenderse a viviendas cercanas al Llanos de Cogotí, en un sector rural de la IV Región.

Según informó la cuenta de X Red Comunales, bomberos de la comuna ya están en el sector para intentar controlar las llamas.

Asimismo, desde Conaf informaron que se ha visto afectada 0,01 hectárea y que se encuentran trabajando 2 equipos técnicos, 1 brigada de la entidad forestal y 5 compañías de bomberos.

