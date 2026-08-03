Senapred ordena evacuar dos sectores de Lumaco por desborde de río

El organismo solicitó el abandono de los sectores de Cancha Carrera y la población El Parque por la crecida del río Lumaco.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación de dos zonas de la comuna de Lumaco por el desborde del río del mismo nombre ubicado en la región de La Araucanía.

La medida incluye a los sectores de Cancha Carrera y la población El Parque debido a su cercanía con el curso de agua.

La orden de evacuación es otra de las consecuencias que ha dejado el intenso sistema frontal que ha afectado al país las últimas semanas.





Indicaciones de la autoridad por desborde de río Lumaco

Con el objetivo de reforzar el proceso de evacuación de las zonas afectadas, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), notificando a habitantes de la zona directamente a sus teléfonos celulares.

Junto con lo anterior, el organismo hizo un llamado a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad.