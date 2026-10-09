Senapred entrega balance tras aluvión: 6 lesionados y más de 100 damnificados en la RM
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que en total, son 118 las personas damnificadas y 147 personas debieron ser albergadas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este viernes un balance tras el sistema frontal que afectó desde Coquimbo hasta Los Lagos.
De acuerdo a lo informado por la entidad, en total, son 118 las personas damnificadas y 147 personas debieron ser albergadas. Todos pertenecen a la región Metropolitana.
Además, hay 50 personas aisladas, 33 corresponden a la RM y otros 17 a la de O’Higgins. Mientras que seis personas resultaron lesionadas en la RM, todas estas fueron producto del aluvión ocurrido en la tarde de este jueves en Las Condes.
Más de 2 mil viviendas se vieron afectadas en la RM
La información entregada por Senapred también indica que 75 viviendas sufrieron un daño mayor, donde la mayoría son de la RM y otras 2 de Valparaíso.
Otros 2.215 hogares de la RM también resultaron dañados, aunque de menor grado. En O’Higgins 11 y el Maule 8.
Aluvión en Las Condes
- 40 viviendas con daño mayor y 1.960 con daño menor.
- Clínica Universidad de Los Andes: Ingreso de agua, sin daño ni reubicación de pacientes.
- Clínica UC San Carlos de Apoquindo: Inundación en primer piso, se efectúa evacuación horizontal, además de forma preventiva se evacuaron a 5 pacientes neonatos hacia el Hospital UC Marcoleta, en la comuna de Santiago.
- DUOC UC (Camino El Alba): 60 menores evacuados.
- ELEAM (Camino El Alba): 11 residentes evacuados.