Senapred entrega balance tras aluvión: 6 lesionados y más de 100 damnificados en la RM

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que en total, son 118 las personas damnificadas y 147 personas debieron ser albergadas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este viernes un balance tras el sistema frontal que afectó desde Coquimbo hasta Los Lagos.

De acuerdo a lo informado por la entidad, en total, son 118 las personas damnificadas y 147 personas debieron ser albergadas. Todos pertenecen a la región Metropolitana.

Además, hay 50 personas aisladas, 33 corresponden a la RM y otros 17 a la de O’Higgins. Mientras que seis personas resultaron lesionadas en la RM , todas estas fueron producto del aluvión ocurrido en la tarde de este jueves en Las Condes.





Más de 2 mil viviendas se vieron afectadas en la RM

La información entregada por Senapred también indica que 75 viviendas sufrieron un daño mayor, donde la mayoría son de la RM y otras 2 de Valparaíso.

Otros 2.215 hogares de la RM también resultaron dañados, aunque de menor grado. En O’Higgins 11 y el Maule 8.

Aluvión en Las Condes