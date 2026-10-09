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Decenas de autos atrapados en el barro: Así amaneció Las Condes tras el aluvión

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

En la intersección de General Blanche con Camino La Fuente, decenas de vehículos amanecieron este viernes aún atrapados en el barro dejado por el aluvión que afectó a Las Condes tras las intensas lluvias registradas durante la jornada de ayer. En algunos puntos, el barro supera el metro de altura. El sector se encuentra cercano a la denominada “zona cero” de la emergencia, donde se mantiene una restricción de ingreso para facilitar las labores de limpieza y despeje.

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