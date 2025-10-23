 Señal de celular arroja pista clave en caso Krishna: El nuevo antecedente que moviliza a la PDI en Calera de Tango - Chilevisión
23/10/2025 10:55

Señal de celular arroja pista clave en caso Krishna: El nuevo antecedente que moviliza a la PDI en Calera de Tango

Este operativo se realiza luego que la Policía de Incestigaciones haya logrado identificar uno de los celulares que utilizaba habitualmente Juan Beltrán, detenido y principal sospechoso.

La Policía de Investigaciones realiza urgentes diligencias en el canal Pucará de Calera de Tango por la desaparición de Krishna Aguilera, joven desaparecisa hace 20 días. 

Este operativo se realiza luego que la PDI haya logrado identificar uno de los celulares que utilizaba habitualmente Juan Beltrán, principal sospechoso, el cual emitió señal de georreferenciación en dicho lugar al momento en que se le perdió el rastro a la víctima. 

Además, en el programa Contigo En La Mañana se informó que en aquel momento Beltrán no estaba solo, ya que también se tomó señal de otro teléfono.

Beltrán, quien se encuentra en prisión preventiva, no ha colaborado en la investigación y según su declación, dejó a Krishna en su antiguo domicilio. Sin embargo, la principal hipótesis que maneja Fiscalía es que la mujer nunca se bajó del vehículo del sospechoso. 

