Senado aprueba en general reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad
Por 41 votos a favor, dos en contra y una abstención, los parlamentarios aprobaron la reforma constitucional que traspasa a Gendarmería desde el ministerio de Justicia al de Seguridad Pública.
Por 41 votos a favor, dos en contra y una abstención, los parlamentarios aprobaron la reforma constitucional que traspasa a Gendarmería desde el ministerio de Justicia al de Seguridad Pública. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que tras esta aprobación “las asociaciones de funcionarios (sindicatos) se disuelven y dejan de existir en todos los ámbitos”.