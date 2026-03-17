17/ 03/ 2026 19:21

Senado aprueba en general reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

Por 41 votos a favor, dos en contra y una abstención, los parlamentarios aprobaron la reforma constitucional que traspasa a Gendarmería desde el ministerio de Justicia al de Seguridad Pública.