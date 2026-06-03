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Seguidilla de temblores afecta a región de O’Higgins: Más de 10 sismos en dos horas

De acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional, entre las 17:50 y las 20:14 horas se contabilizaron al menos 13 sismos en una misma zona geográfica.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Una inusual seguidilla de movimientos telúricos se registró durante la tarde de este miércoles frente a las costas de la comuna de Navidad, en la región de O’Higgins.

De acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional, entre las 17:50 y las 20:14 horas se contabilizaron al menos 13 sismos en una misma zona ubicada entre 18 y 29 kilómetros al oeste de la comuna.

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 18:36 horas y alcanzó los 4,4 grados, mientras que un segundo movimiento de consideración se registró a las 18:54 horas con una magnitud de 4,0. Ambos fueron percibidos por habitantes de distintos sectores de la región.

Seguidilla de temblores en la región de O’Higgins

La serie de temblores comenzó a las 17:50 horas con un sismo de magnitud 3,3 y continuó con movimientos de distinta intensidad, la mayoría entre los 2,6 y 3,8 grados. Todos tuvieron como epicentro una zona marítima frente a Navidad, concentrándose en un radio relativamente acotado.

Entre los temblores reportados destacan los registrados a las 18:21 (2,9), 18:39 (3,3), 18:52 (3,0), 18:56 (3,8), 19:25 (3,2), 19:27 (2,6), 19:34 (2,8) y 19:39 horas (3,0), además de un último movimiento informado a las 20:14 horas, de magnitud 2,7.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni infraestructura producto de esta actividad sísmica. Tampoco se han emitido alertas por tsunami, considerando que los movimientos registrados fueron de baja a moderada intensidad.

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