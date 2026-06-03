Seguidilla de temblores afecta a región de O’Higgins: Más de 10 sismos en dos horas

De acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional, entre las 17:50 y las 20:14 horas se contabilizaron al menos 13 sismos en una misma zona geográfica.

Una inusual seguidilla de movimientos telúricos se registró durante la tarde de este miércoles frente a las costas de la comuna de Navidad , en la región de O’Higgins.

De acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional, entre las 17:50 y las 20:14 horas se contabilizaron al menos 13 sismos en una misma zona ubicada entre 18 y 29 kilómetros al oeste de la comuna.

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 18:36 horas y alcanzó los 4,4 grados, mientras que un segundo movimiento de consideración se registró a las 18:54 horas con una magnitud de 4,0. Ambos fueron percibidos por habitantes de distintos sectores de la región.





Seguidilla de temblores en la región de O’Higgins

La serie de temblores comenzó a las 17:50 horas con un sismo de magnitud 3,3 y continuó con movimientos de distinta intensidad, la mayoría entre los 2,6 y 3,8 grados. Todos tuvieron como epicentro una zona marítima frente a Navidad, concentrándose en un radio relativamente acotado.

Entre los temblores reportados destacan los registrados a las 18:21 (2,9), 18:39 (3,3), 18:52 (3,0), 18:56 (3,8), 19:25 (3,2), 19:27 (2,6), 19:34 (2,8) y 19:39 horas (3,0), además de un último movimiento informado a las 20:14 horas, de magnitud 2,7.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni infraestructura producto de esta actividad sísmica. Tampoco se han emitido alertas por tsunami, considerando que los movimientos registrados fueron de baja a moderada intensidad.

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