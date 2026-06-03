Temblor hoy 3 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 3 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 05:16 horas.

05:16 horas. Epicentro : 28 km al Oeste de Navidad, región de O’Higgins.

: 28 km al Oeste de Navidad, región de O’Higgins. Profundidad: 29 km.

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora: 02:06 horas.

02:06 horas. Epicentro : 82 km al Oeste de San Antonio de los Cobres

: 82 km al Oeste de San Antonio de los Cobres Profundidad: 198 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 01:37 horas.

01:37 horas. Epicentro : 21 km al Noreste de Calama, región de Antofagasta.

: 21 km al Noreste de Calama, región de Antofagasta. Profundidad: 110 km.