Se trataría de un tour delictual: Banda que causó muerte de niño en San Bernardo estaría compuesta por menores de edad

El fiscal Patricio Rosas aseguró que existen otros delitos durante la noche que estarían vinculados.

Este martes, el fiscal Patricio Rosas Ortiz se refirió a la encerrona donde un niño de 12 años fue asesinado en San Bernardo.

El persecutor aseguró que los primeros antecedentes apuntan a que se trata de un delito cometido por una banda de menores de edad, quienes habrían realizado un tour delictual.





¿Qué dijo el fiscal Rosas?

“Estamos profundizando en relación a la configuración de una banda de menores de edad que podrían haber participado también en otros ilícitos, tanto anteriores como simultáneos”, detalló el fiscal.

En esa misma línea, agregó: “También estamos recabando información de otras víctimas y también de testigos que se han acercado a aportar más información que va a ser evaluada y es complementaria con este doble fin: identificar y buscar”.

El persecutor explicó que se trataría de una banda compuesta de 4 a 5 integrantes y existen otros delitos ocurridos durante la noche que estarían conectados.

“El vehículo en el cual se desplazaban estos autores del hecho tenía un encargo muy reciente por un robo que se había cometido en breves momentos anteriores y que también está relacionado”, explicó el fiscal.

Además, el persecutor detalló que esta vinculación no corresponde solamente a algo temporal, sino que también ocurrió en el mismo sector.

“Por eso la hipótesis del tour delictual es la que en estos momentos estaría cobrando mayor vigencia”, comentó finalmente, reiterando que la investigación se encuentra en extrema reserva.

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